Свыше 80 млрд рублей поставили россияне в букмекерских конторах за время плей-офф ЧМ-2022

Теги премьер-лига Россия бизнес Евро-2020 Ставки на спорт ЧМ-2022 Ставки на футбол Олимп Betcity деньги Футбол

Стал известен объем ставок клиентов российских букмекерских компаний в период ЧМ-2022.

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев заявил, что за время плей-офф турнира в Катаре (с 3 по 18 декабря) было поставлено свыше 80 млрд рублей.

«Ожидаемо, что чемпионат мира в Катаре привел к активизации рынка, позволив под конец года существенно нарастить объемы, с которых будут рассчитываться целевые отчисления для поддержки российского спорта», – сказал Грачев.

Директор по развитию БК «Олимп» Константин Гусев сообщил, что объем принятых ставок оказался «кратно выше», чем по итогам чемпионата Европы 2020 года.

Старший аналитик трейдинга «Бетсити» Владимир Сидоров подчеркнул: «ЧМ-2022 обогнал ЧЕ-2020 как по общему объему принятых ставок (на 47%), так и по суммарному количеству выпущенных событий в линии и лайве».

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44 комментария

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Евгений Иванов
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Ответ Radik_2.0
Люди, остановитесь. Я один раз с 500 рублей выиграл 4000, мне было лет 19, студент. Маме отдал деньги и больше никогда не ставил, ну нафиг эти лёгкие деньги
Таки и поверил, один раз поставил, выиграл и ну его нафиг, типичный лудоман
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Максат Тобыш
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80 млрд поставили, 64 млрд выиграли, 16 млрд осталься у боков по среднему..
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MUthebest
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80 поставили, значит где-то 20млрд осело в кошельках контор)
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KOTOV71
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Люди поставили 80 миллиардов? Кто они? И где они сейчас?
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Любитель побеждать
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А сколько про***ли из этих 80… Очень странно, что у нас запрещены казино, но повсеместно идет реклама буков.
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Ren-Rin
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Как по мне ставки намного честнее чем условный автомат "вулкан" в 40 метрах от школы .Во всяком случае на ЧМ врятли имеет место быть сговор букмейкерских контор с игроками.
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waleri
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В футболе нет и не может быть догов 😁
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сам ГазПром
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Ответ Streetbor
куда интереснее, сколько выиграло и скольким выплатили, а не кинули))
Лгбт-сообщество из победалиния всячески препятствуют выводу средств из фрибета. Никак не хотят связаться со мной для идентификации. Блогерские спонсоры.
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vladosthebest
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Ответ Streetbor
куда интереснее, сколько выиграло и скольким выплатили, а не кинули))
Много случаев кому не выплачивают выигрыш с БК? Расскажи
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dimitrii36
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деньги есть, держитесь...
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Сергей Лебедев
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Стоило ли казино закрывать?..
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Ходор
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А сколько сняли,озвучьте пожалуйста...
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burefan
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«сколько выиграла?
Два раза по рублю.»©️
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bolshovandrey
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Ответ VagaLdav
Лудомания болезнь! Надоели эти конторы, везде уже рекламу просунули свою. Неужели у блогеров совести нет - рекламировать буков это максимально грязно из разрешённого
Если на самом высоком уровне это одобряется, то ничего не попишешь. Вроде как новая контора Pari даже кого-то из родственников Мишустина. Зато они повсюду теперь. Биатлон, волейбол, футзал - везде пари Кубок России. По матч ТВ за один выпуск передачи умудряются 3-4 конторы прорекламировать. В ЧГК Казанский со своим винлайн. Ребята, это болото. Чудом выбрался из этого... Кроме безденежья и посаженноно здоровья ничего не добъетесь
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Konstantin Meerov
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Роналду - это Икар, который взлетел высоко в небо и упал камнем вниз
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Мексиканская песня
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Они там деньги отмывают?
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Мексиканская песня
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547945,205479 на человека. Что за бред?
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Goatmesssi
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Ответ TaR
Жесть какая сумма
кто-то писал в комментариях, что у Россиян чисто не хватает денег на футбол ну-ну
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ВладимирНеПутин
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Ответ Sabbir
Чмошное государство. Почему эта власть не преследует этих букмекеров? Это явное зло для людей. Шакалы, они ещё нам про патриотизм поют , чтоб мы сдыхали за них в украине. Надеюсь эту власть отпетрушат в Украине по полной
Потому что денег много буки выплачивают государству и определенные люди важные хорошо зарабатывают на этом. Благополучие народа волнует в последнюю очередь, если проигрывает человек, долги берет, не контролирует это, то это проблема человека, государство это не волнует.
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VagaLdav
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Лудомания болезнь! Надоели эти конторы, везде уже рекламу просунули свою. Неужели у блогеров совести нет - рекламировать буков это максимально грязно из разрешённого
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Recreated
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Как же зомбировали их (несунов денег букам) с экранов своей рекламой и идиотскими изречениями комментаторов!!
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серж
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Бедные, бедные, бедные россияне!
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Sabbir
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Чмошное государство. Почему эта власть не преследует этих букмекеров? Это явное зло для людей. Шакалы, они ещё нам про патриотизм поют , чтоб мы сдыхали за них в украине. Надеюсь эту власть отпетрушат в Украине по полной
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Men77
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Ответ Igorsm11
а либерахи говорят что россияне за чертой бедности живут.
Ты зачем все свои данные в нике указал, Игорь11см?
Небось ждешь, что Алонсо клюнет?
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Пирс Морган
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Ответ AF007
Поочерёдно грузили на Мексику, Польшу, Голландию, Хорватию, Францию, доверяя чутью спортсовских аналитиков
Грузили против Марокко, пока бабки не кончились)
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