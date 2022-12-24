Свыше 80 млрд рублей поставили россияне в букмекерских конторах за время плей-офф ЧМ-2022

Стал известен объем ставок клиентов российских букмекерских компаний в период ЧМ-2022.

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев заявил, что за время плей-офф турнира в Катаре (с 3 по 18 декабря) было поставлено свыше 80 млрд рублей.

«Ожидаемо, что чемпионат мира в Катаре привел к активизации рынка, позволив под конец года существенно нарастить объемы, с которых будут рассчитываться целевые отчисления для поддержки российского спорта», – сказал Грачев.

Директор по развитию БК «Олимп» Константин Гусев сообщил, что объем принятых ставок оказался «кратно выше», чем по итогам чемпионата Европы 2020 года.

Старший аналитик трейдинга «Бетсити» Владимир Сидоров подчеркнул: « обогнал ЧЕ-2020 как по общему объему принятых ставок (на 47%), так и по суммарному количеству выпущенных событий в линии и лайве».