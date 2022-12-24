Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ второй раз подряд

признан первой звездой недели в НХЛ.

Капитан « » сделал дубль дубль в матче с «Виннипегом» (4:1). Россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801).

Лига признала нападающего первой звездой недели второй раз подряд.

Второй звездой недели признан вратарь « » . За 3 матча – против «Айлендерс» (1:0 Б), «Монреаля» (2:1 ОТ) и «Нэшвилла» (3:2 ОТ) – он отразил 82 из 85 бросков.

Третьей звездой стал нападающий « » Элиас Петтерссон, набравший 7 (2+5) очков в трех матчах.

Овечкин – 1-я и единственная звезда дня в НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Хоу