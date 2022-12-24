Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ второй раз подряд

Теги рейтинги Вашингтон Ванкувер Колорадо Александр Овечкин НХЛ Александр Георгиев Элиас Петтерссон Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль дубль в матче с «Виннипегом» (4:1). Россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). 

Лига признала нападающего первой звездой недели второй раз подряд. 

Второй звездой недели признан вратарь «Колорадо» Александр Георгиев. За 3 матча – против «Айлендерс» (1:0 Б), «Монреаля» (2:1 ОТ) и «Нэшвилла» (3:2 ОТ) – он отразил 82 из 85 бросков. 

Третьей звездой стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, набравший 7 (2+5) очков в трех матчах. 

Овечкин – 1-я и единственная звезда дня в НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Хоу

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8 комментариев

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e1ther - e1ther
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Ответ frol92
Через 94 шайбы станет первой звездой столетия в НХЛ
за 51 год,он лишь второй,кто достиг этого рубикона,в лиге которой,лет 110)))это уникальный случай,который мы видели в режиме цифрового величия и такого же Овечкина,а подборка голов,во время эфира,и Хоу и 99,это просто бомба,такой колорит,что диву даешься)
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Поговорим о разном
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Так не удивительно. Это же всё понятно и по полному праву. Пройдут годы и появится новый человек, бьющий эти рекорды. Но это произойдёт не скоро. А сейчас - время Александра Овечкина. И все звёзды в это время - его!
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Sport Gr
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И Александр и вся команда,несмотря на отсутствие важных игроков,выглядят очень прилично,8 или 9 побед в последних 10 играх,keep going.
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f_p
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Станет GOATом в хоккее!
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frol92
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Через 94 шайбы станет первой звездой столетия в НХЛ
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e1ther - e1ther
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Весь хоккейный мир счастлив,кроме чешского терминатора,наверное, ищет в подборках,где шайбы забиты не по правилам)
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BuTaJIbKa
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он и по стате неплох. не на 1ю, конечно, но тут против рекорда не попрёшь
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Sanan1908
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Великий
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