Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ второй раз подряд
Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль дубль в матче с «Виннипегом» (4:1). Россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801).
Лига признала нападающего первой звездой недели второй раз подряд.
Второй звездой недели признан вратарь «Колорадо» Александр Георгиев. За 3 матча – против «Айлендерс» (1:0 Б), «Монреаля» (2:1 ОТ) и «Нэшвилла» (3:2 ОТ) – он отразил 82 из 85 бросков.
Третьей звездой стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, набравший 7 (2+5) очков в трех матчах.
Овечкин – 1-я и единственная звезда дня в НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Хоу
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