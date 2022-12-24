Камила Валиева чисто сделала два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске
Российская фигуристка Камила Валиева чисто сделала два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Один тулуп был в каскаде с двойным акселем,
Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, двойной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.
За прокат Валиева получила 170,71 балла и лидирует после выступления 14 участниц из 17.
В общем звезда ФК, чего уж)
Спасибо за этот прокат, Ками.
И капюшон уже решила не надевать,
хватит уже!!!
Хоть и со сдвоенным прыжком и без трикселя.
Лучшие . Сами в слезах и других тронули тоже до слез.