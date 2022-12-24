Камила Валиева чисто сделала два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева чисто сделала два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один тулуп был в каскаде с двойным акселем,

Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, двойной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За прокат Валиева получила 170,71 балла и лидирует после выступления 14 участниц из 17.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агент Картер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не могу смотреть, ибо на работе🥲🥲🥲 Но очень рада, что Камила собралась и прыгнула четверные, которые ей все никак не давались в программе в этом сезоне. Значит и аксель сможет скоро прыгать стабильно запрыгать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Noname No
Для справки Щербакова и Трусова на двоих 7 квадов в ПП на ОИ в 17 (почти 18) приземлили. ЧР не ЧР, а в 16 два квада в ПП и тем более младших для ТШТ - это регресс.
Аня на ОИ тоже два квада прыгнула, да и в целом она больше двух квадов не прыгала никогда в одной программе (насколько я помню, но могу ошибаться). Что касается Саши, то такой контент, как она не выкатывал еще никто из девушек, поэтому приводить ее в пример я смысла не вижу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ира15577
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева наверняка на допинге. У неё в РУСАДА лапа.
Как не стыдно такое писать??!!! Помолчи, за умного сойдешь!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ lanfqk
Камила молодец. Произвольная у нее, конечно, спорная, но то, что она прыгает по два квада в пп, уже не будучи худым подростком, заслуживает уважения. Она единственная из всех девушек старше 15 лет, кто чисто прыгнул квады на этом чр.
Для справки Щербакова и Трусова на двоих 7 квадов в ПП на ОИ в 17 (почти 18) приземлили. ЧР не ЧР, а в 16 два квада в ПП и тем более младших для ТШТ - это регресс.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chaoz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец что не натянула капюшон. Теперь можно и платьюшко сменить на менее похоронное. 🙂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Камила молодец. Произвольная у нее, конечно, спорная, но то, что она прыгает по два квада в пп, уже не будучи худым подростком, заслуживает уважения. Она единственная из всех девушек старше 15 лет, кто чисто прыгнул квады на этом чр.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лилибет
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Девочка талантливая.Ошиблась сегодня,сдвоила в конце,но для себя барьер преодолела.Единственное-как же надоели эти высокопарные слова не в тему с таким посылом "вот,любите ее, такая она космическая!!" Уверена,если бы не это навязывание,ее бы разглядело и полюбило бо́льшее количество людей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Савельев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Год не попутали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Венгер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодчинка Камила😇
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева наверняка на допинге. У неё в РУСАДА лапа.
Крепитесь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pas33pas
По началу сезона в такое не верил. Думал уже всё, откаталась.
Я и вчера начала сомневаться. они гении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
легкость бытия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вместо тройного флипа у Камилы неожиданно вышел двойной.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Валиева мощь конечно, никогда не была кузнечиком, но сейчас просто Атлетка+артистизм шикарный!
В общем звезда ФК, чего уж)
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец. Что бы там ни нарешал CAS.

Спасибо за этот прокат, Ками.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Победить текущую антропометрию - дорогого стоит.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
H-KEy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
это было впечатляюще, Камила доказала хейтерам, что даже пубертат не помеха
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита Михайловна
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Валиева наверняка на допинге. У неё в РУСАДА лапа.
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irenmyasina@yandex.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец, девочка!
И капюшон уже решила не надевать,
хватит уже!!!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это было эффектно.
Хоть и со сдвоенным прыжком и без трикселя.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо Камиле и дрим тим за такую красоту.
Лучшие . Сами в слезах и других тронули тоже до слез.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Terry
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говорите что угодно, но она прекрасна!!!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Happy_Kleo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не,ну сегодня Камила молодец! Собралась. Два квада,справилась.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nafig
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец! Но этот смех уже раздражает…
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
удивленный :)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джефф Лебовски
Камила… до слёз 🔥
Да. И у Этери тоже глаза были на мокром месте . И у меня ;)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без падений и бабочек Валиева недосягаема.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий