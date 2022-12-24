Камила Валиева чисто сделала два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Российская фигуристка чисто сделала два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один тулуп был в каскаде с двойным акселем,

Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, двойной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За прокат Валиева получила 170,71 балла и лидирует после выступления 14 участниц из 17.