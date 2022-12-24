Капелло о ситуации Роналду: «Он сам виноват – повел себя высокомерно. Криштиану стал обузой для команды»
Фабио Капелло высказался о карьере Криштиану Роналду.
– Что вы думаете о неоднозначном закате карьеры Роналду?
– Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести.
Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой, – сказал экс-тренер сборной России, «Реала» и «Милана».
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Но Добро снова оказалось сильнее