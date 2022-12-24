Капелло о ситуации Роналду: «Он сам виноват – повел себя высокомерно. Криштиану стал обузой для команды»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Фабио Капелло Футбол

Фабио Капелло высказался о карьере Криштиану Роналду.

– Что вы думаете о неоднозначном закате карьеры Роналду?

– Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести.

Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой, – сказал экс-тренер сборной России, «Реала» и «Милана».

Фаны «Ман Юнайтед» пели о Роналду: «Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ»

Станислав Черчесов: «Роналду на ЧМ-2022 был сфокусирован на своих рекордах, поэтому Португалия так рано вылетела»

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45 комментариев

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Rule1
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Ответ AF007
Золотые слова Стивена Сигала
Нико рулит ))
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Alexsangr
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Ответ G_Batigol
Что у Роналду с Мендешем? Вроде всегда хорошие отношения были
Пишут что испортились отношения и теперь его дела ведет его же друг, не Мендеш.
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Игорь Климов
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Вот теперь этот Кринж7 поедет в Саудовскую Аравию, и там пусть капризничает)
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Сим Сим
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Фабио прав.
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Галым Нуркеев
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Судьба-бумеранг
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aza 11
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"Ходил и предлагал себя"))))
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rusichi
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Фабио ерунды не скажет! Роналду -топ, но стал токсичным.
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AF007
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Ответ Rule1
Как там говорилось - «Тот, кто ведёт себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен.»
Золотые слова Стивена Сигала
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nobrainnopain
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Смысл обсуждать хромую утку? Но по сути все верно
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corazón blanco
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Ответ Пирс Морган
В Реал будете брать?)
Я не представитель Мадрида, а всего лишь болельщик и зритель, как и все здесь присутствующие. Насколько известно из достоверных источников приближенных к команде, то они не будут брать Роналду из-за возраста, негативной ауры вокруг него и то, что Мадрид делает ставку на Бензема и Винисиуса.
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G_Batigol
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Ответ Alexsangr
Расчет Роналду видимо был на успешный ЧМ. Сборная это позволяла ибо по именам одна из лучших. Поэтому он преждевременно сжег все мосты с МЮ. Успех Португалии позволил бы ему на этой волне заехать хоть в Баварию, хоть в ПСЖ с Реалом. Наверняка об этом он думал. Но как же это опрометчиво. В итоге провал со сборной и клуба нет. Думаю все это произошло по причине что Роналду испортил отношения с Мендешем. Мендеш не позволил бы дать губительное интервью Моргану, все таки Мендеш старый волк и в пиаре знает толк))) А тут как будто от Роналду отказалась вся пиарслужба и он действовал сам, в итоге Морган, крах в МЮ, провал со сборной.
Что у Роналду с Мендешем? Вроде всегда хорошие отношения были
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Ахма Начоо
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Ответ Men77
А меня другое смешило. Это когда он плохо начал сезон и вплоть до ЧМ его фанаты тут твердили, что он большой профессионал и готовит себя к ЧМ. Вот там он точно будет в форме, восстанет так сказать как Феникс из пепла🤣
Только они сегодня молчат .
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Добрый_Ээх
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Все четко и без обиняков.
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Rule1
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Как там говорилось
- «Тот, кто ведёт себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен.»
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Ахма Начоо
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Фабио красавчик.
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Пирс Морган
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Ответ corazón blanco
Абсолютно такого же мнения.
В Реал будете брать?)
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Пирс Морган
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Ответ Alexsangr
Расчет Роналду видимо был на успешный ЧМ. Сборная это позволяла ибо по именам одна из лучших. Поэтому он преждевременно сжег все мосты с МЮ. Успех Португалии позволил бы ему на этой волне заехать хоть в Баварию, хоть в ПСЖ с Реалом. Наверняка об этом он думал. Но как же это опрометчиво. В итоге провал со сборной и клуба нет. Думаю все это произошло по причине что Роналду испортил отношения с Мендешем. Мендеш не позволил бы дать губительное интервью Моргану, все таки Мендеш старый волк и в пиаре знает толк))) А тут как будто от Роналду отказалась вся пиарслужба и он действовал сам, в итоге Морган, крах в МЮ, провал со сборной.
Не получилось, не фартануло
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Mega• Battman
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Как же ты прав капелло. Для хейтеров. Но на самом деле Роналду правильно вел, показал характер и не стал глотать и терпеть грязную игру тренера и руководителей. Месси тоже самое сделал когда его почетино заменил на 62 минуте.
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corazón blanco
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Ответ Alexsangr
Расчет Роналду видимо был на успешный ЧМ. Сборная это позволяла ибо по именам одна из лучших. Поэтому он преждевременно сжег все мосты с МЮ. Успех Португалии позволил бы ему на этой волне заехать хоть в Баварию, хоть в ПСЖ с Реалом. Наверняка об этом он думал. Но как же это опрометчиво. В итоге провал со сборной и клуба нет. Думаю все это произошло по причине что Роналду испортил отношения с Мендешем. Мендеш не позволил бы дать губительное интервью Моргану, все таки Мендеш старый волк и в пиаре знает толк))) А тут как будто от Роналду отказалась вся пиарслужба и он действовал сам, в итоге Морган, крах в МЮ, провал со сборной.
Абсолютно такого же мнения.
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Пирс Морган
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Пепе после поражения от сборной Марокко: "Нас уделали в салат, это Месси виноват"
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ksn 1979
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Ответ Men77
А меня другое смешило. Это когда он плохо начал сезон и вплоть до ЧМ его фанаты тут твердили, что он большой профессионал и готовит себя к ЧМ. Вот там он точно будет в форме, восстанет так сказать как Феникс из пепла🤣
Да, таких было много.
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AF007
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Ответ AF007
Месси выиграл, замыкатель вдрызг провалился. Отличный получился ЧМ
А ведь замыкателю кубок был гораздо нужнее, Месси и без него уверенно считался лучшим игроком поколения. И глорики чудовища так надеялись, так надеялись...

Но Добро снова оказалось сильнее
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Alexsangr
Расчет Роналду видимо был на успешный ЧМ. Сборная это позволяла ибо по именам одна из лучших. Поэтому он преждевременно сжег все мосты с МЮ. Успех Португалии позволил бы ему на этой волне заехать хоть в Баварию, хоть в ПСЖ с Реалом. Наверняка об этом он думал. Но как же это опрометчиво. В итоге провал со сборной и клуба нет. Думаю все это произошло по причине что Роналду испортил отношения с Мендешем. Мендеш не позволил бы дать губительное интервью Моргану, все таки Мендеш старый волк и в пиаре знает толк))) А тут как будто от Роналду отказалась вся пиарслужба и он действовал сам, в итоге Морган, крах в МЮ, провал со сборной.
Даже если бы он обвёл всю команду в финале ЧМ и забил победный его бы никакая бавария не взяла, там же не идиоты сидят
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Гегенпрессинг Рангника
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Фанаты Роналду: Капелло, ты некрасивый
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Men77
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А меня другое смешило. Это когда он плохо начал сезон и вплоть до ЧМ его фанаты тут твердили, что он большой профессионал и готовит себя к ЧМ. Вот там он точно будет в форме, восстанет так сказать как Феникс из пепла🤣
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