Капелло о ситуации Роналду: «Он сам виноват – повел себя высокомерно. Криштиану стал обузой для команды»

высказался о карьере .

– Что вы думаете о неоднозначном закате карьеры Роналду?

– Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести.

Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой, – сказал экс-тренер сборной России, «Реала» и «Милана».

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