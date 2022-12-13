Златко Далич: «Хорватия не будет подстраиваться под Аргентину. Мы навяжем свой стиль»

высказался о физическом состоянии сборной Хорватии перед полуфиналом ЧМ-2022.

– Мы попали в четверку лучших сборных мира, и это огромный успех для Хорватии. Здорово, что мы добились этого на двух чемпионатах мира подряд. Теперь мы хотим большего.

Мы сыграем против отличной Аргентины. Это прекрасная команда, которую ведет за собой Лео Месси. Я доверяю игрокам. Мы не будем подстраиваться под их стиль игры. Хорватия навяжет свою игру.

– У Хорватии остались силы?

– Мы потратили много энергии, отыграв два овертайма. Но мы в полуфинале чемпионата мира, поэтому нет смысла говорить о том, остались ли у нас силы. У нас силы, воля и энергия, в этом не стоит сомневаться. Мы покажем максимум, как и в любой другой игре.

Мы в хорошем положении – больших проблем с травмами нет, парни здоровы, они в хорошей форме. Надеюсь, они отдохнули. Я не буду спрашивать, устали ли они. Они не хотят уставать, – сказал главный тренер сборной Хорватии.

Матч Хорватии и Аргентины в полуфинале начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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