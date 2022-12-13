Далич о Марокко в полуфинале ЧМ: «4 года назад Хорватия дала небольшим командам право мечтать. Все поверили, вдохновившись нами»

высказался о выходе Марокко в полуфинал .

«У каждого есть право на мечту. Четыре года назад Хорватия сделала возможной мечту для таких небольших команд. Мы дали им право мечтать. Тогда никто не ждал, что мы будем в финале. Вдохновившись нашим примером, борьбой и мастерством, все остальные команды поверили в эту мечту. Теперь это делает .

У них отличная поддержка, они прошли через Бельгию, Испанию и Португалию. У них есть право надеяться на то, что они будут лучшими. Но оставьте и Хорватии право на это надеяться», – сказал тренер сборной Хорватии.

Матч Хорватии и Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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