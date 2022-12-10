«Бразилия взяла Кубок Америки, а победителями запомнят только тех, кто выигрывал ЧМ. Но мы знаем: эта команда – победитель». Алиссон об уходе Тите

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Алиссон прокомментировал уход Тите с поста тренера сборной Бразилии.

«Мы очень благодарны ему за все, что он сделал в сборной. Он оставил наследие. Мы все будем помнить эпоху Тите в сборной Бразилии. Вот только у футбола есть жестокая сторона, связанная с победой в чемпионате мира.

Мы выиграли Кубок Америка, а победителями запомнят только тех, кто выигрывал чемпионат мира. Но мы знаем, что эта команда – победитель, что Тите – победитель», – сказал вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля».

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