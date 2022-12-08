Трент об игре против Месси: «Определенного способа нет. Он умеет все в футболе. Сдержать его – вопрос удачи»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд рассказал, как остановить Лионеля Месси.
«Определенного способа нет. Нет какого-то определенного подхода к тому, как играть против такого футболиста, потому что он умеет в футболе все. Думаю, сдержать его – это вопрос удачи.
Нужно делать все, что в твоих силах, и надеяться, что он не сотворит никакого волшебства», – сказал футболист сборной Англии.
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