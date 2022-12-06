Соболев о сравнениях с дельфином: «Да, ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю очень сильно, в бассейне»

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Александр Соболев высказался о сравнениях с дельфином.

– Вас часто сравнивают с дельфином. Это потому, что вы ускользаете от соперников?

– Да, да, именно так, ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю очень сильно, в бассейне (смеется).

На самом деле я уже говорил: называйте хоть динозавром, хоть птицей, кем угодно. Я не обращаю на это внимания, – сказал форвард «Спартака», отвечая на вопросы футболисток сборной России.

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