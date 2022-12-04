«Ювентус» может подписать недорогого правого защитника зимой. Карсдорп и 18-летний Фреснеда из «Вальядолида» – в шорт-листе

«Ювентус» не будет активен в январское трансферное окно.

Максимум кого может приобрести туринский клуб зимой – недорогого правого защитника, да и то в случае ухода кого-то из игроков.

В шорт-лист входят из «Ромы» и 18-летний фулбек Иван Фреснеда.

Также в списке фигурирует левый защитник «Аталанты» .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ