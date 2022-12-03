Нидерланды — США — 3:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 03.12.2022

В первом матче ⅛ финала Чемпионата мира в Катаре сборная Нидерландов обыграла США со счетом 3:1. Голами в составе европейской сборной отметились Мемфис Депай, Дэйли Блинд и Дензел Думфрис. У американцев отличился Хейджи Райт.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Матч между Нидерландами и США открывал плей-офф Чемпионата мира, и уже от этой встречи были большие ожидания. Несмотря на то, что европейская команда была явным фаворитом, молодые и талантливые американцы должны были навязать серьезную борьбу. Сборная США создается с прицелом на домашний мундиаль 2026 года, но и в Катаре звездно-полосатые рассчитывали пошуметь.

Именно представители Америки создали первый голевой момент уже на третьей минуте — Кристиан Пулишич выскочил на рандеву с вратарем “оранжевых” Андрисом Ноппертом, но пробил прямо в него.

Как надо реализовать моменты показал через семь минут Мемфис Депай — лидер голландцев получил передачу от Дензела Думфриса в центре штрафной и прицельно пробил в дальний нижний угол. Голкипер США Мэтт Тернер был бессилен, 1:0.

После некоторого затишья голландцы едва не провели еще одну голевую атаку, похожую как две капли воды на завершившуюся взятием ворот американцев, но на этот раз Уэстон Маккенни не дал пробить Дэйли Блинду.

Впрочем, на последней минуте первого тайма американские защитники все-таки упустили Блинда в схожей ситуации, и защитник “оранжевых” не промахнулся.

Забив два гола-близнеца Нидерланды сделали себе солидный задел перед второй половиной встречи и уходили на перерыв в очень хорошем расположении духа.

В самом начале второго тайма американцы были близки к тому, чтобы забить и реанимировать интригу в матче — после подачи с углового Пулишечем мяч отскочил к Тиму Риму, который протолкнул снаряд мимо Нопперта, но удар сильным не получился, и Коди Гакпо вынес мяч из пустых ворот.

Голландцы тут же ответили и едва не забили в третий раз: Думфрис сделал очередной шикарный пас с правого фланга, а Уокер Циммерман едва не отправил мяч в свои ворота, американцев выручил Тернер.

Через минуту Маккенни попытался забить дальним ударом, но отправил мяч немногим выше перекладины.

После достаточного бурного начала тайма голландцы успокоили игру, взяв мяч под свой контроль. “Оранжевые” и сами не слишком были агрессивны впереди, и сопернику не давали шанса подойти к своим воротам.

И все-таки какой-то всплеск должен был случиться на поле, и так оно и вышло. Сначала Депай неаккуратно отдал передачу назад, которую перехватил Хейджи Райт — американец обыграл вратаря, но из пустых ворот мяч вынес Юрриен Тимбер.

Однако через минуту Нопперту все-таки пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот — Пулишич справа сделал прострел в район вратарской, где Райт пяткой отправил мяч в дальний угол.

Тут же Райт нацелился на дубль, но Нопперт своевременно выскочил за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч из под ног соперника.

Ситуацию на поле успокоил лучший в составе голландцев Думфрис — защитник подключился к атаке, получил передачу от Блинда и в прыжке неотразимо пробил — 3:1.

США еще сумели ответить опасным угловым и последующим ударом ножницами защитника Циммермана, но его акробатический трюк к взятию ворот не привел.

США отправляется домой, оставив очень приятное впечатление о себе. Нидерланды же теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу — им станет победитель пары Аргентина — Австралия.

Видеообзор матча Нидерланды — США