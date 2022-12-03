Иван – лучший игрок «Зенита» в ноябре. Он провел один матч – против «Спартака» в Кубке
Вратарь «Зенита» Иван Куарезма признан лучшим игроком команды в ноябре.
За 25-летнего бразильца проголосовало большинство болельщиков петербургского клуба.
Примечательно, что в ноябре Иван провел лишь один матч – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.
Голкипер не пропустил в основное время, а в серии послематчевых пенальти потащил два удара. Три других ноябрьских матча Иван провел в запасе.
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