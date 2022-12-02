Агент Малкома о 6-матчевой дисквалификации: «Слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших»

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Агент Малкома не согласен с длительностью дисквалификации клиента.

Хавбек «Зенита» принял участие в массовой драке в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком», за что был удален и дисквалифицирован на 6 матчей.

«Малком – лидер «Зенита». Он хочет помогать команде в каждом матче.

Конечно, эта дисквалификация слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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