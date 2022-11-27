Тренер Марокко про 2:0 с Бельгией: «Мы еще ничего не сделали, не вышли в плей-офф. Но хотим этого»

Главный тренер сборной прокомментировал победу над Бельгией (2:0) в матче .

«Сегодня мы еще ничего не выиграли. Конечно, я доволен этой победой, но мы должны восстановиться, Канада – очень хорошая команда, и чтобы победить ее, мы должны сохранять этот боевой дух. Мы ничего не сделали, мы еще не вышли в плей-офф, но мы хотим это сделать.

У нас достаточно смирения, чтобы признать, что есть команды, которые превосходят нас по уровню подготовки и индивидуальному мастерству игроков. В первом тайме у нас хватило смирения принять доминирование соперника и обороняться.

Они решили пойти вперед и задушить нас. Тактически это была игра очень, очень высокого уровня, мы особенно хорошо закрывали линии передачи, чтобы помешать им находить Кевина де Брюйне и .

Можете считать меня сумасшедшим, но когда отменили первый гол, я был в восторге. Я знал, что благодаря этому мы еще больше захотим обыграть Бельгию, возможно, с большей агрессией. Мы слишком часто теряли мяч и больше не могли себе такого позволить. Во втором тайме мы были лучше, особенно во владении мячом. Первый гол раскрепостил нас.

Мы часто видели, что на первом этаже они могли быть... не наивными, но чересчур уверенными в себе. Играть верхом было сложнее – Куртуа очень высокий», – сказал Валид Реграги после матча.