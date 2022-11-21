Тунис — Австралия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче второго тура группового этапа в группе D на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Туниса и Австралии. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Тунис – Австралия

Во сколько матч Тунис – Австралия

Стали известны стартовые составы команд.

Тунис: Дамен – Дрэгер, Мерья, Бронн, Тальби, Абди – Схири, Лаидуни, Слити, Мсакни – Жебали.

Австралия: Райан – Карачич, Суттар, Роулз, Бехич – Муй, Ирвайн, Макгри – Лекки, Дьюк, Гудвин.

Помимо этих двух сборных, в группе D выступают национальные команды Франции и Дании, которые сыграют в 19.00.