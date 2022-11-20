В низшей лиге Англии игрок был удален за стычку с болельщиком, который помочился в его бутылку с водой.

Вратарь «Уоррингтон Таун» Тони Томпсон в матче английской нон-лиги против в субботу (0:1) был удален с поля за потасовку с болельщиком, который якобы помочился в его бутылку с водой, после чего футболист по ошибке отпил из бутылки. Игра 7-го дивизиона Англии была прервана примерно через час после начала из-за потасовки – Томпсон разбрызгал содержимое бутылки на виновного.

«Сегодня я разлюбил эту игру. Меня много раз обзывали, но то, что кто-то помочился в мою бутылку, чтобы я потом выпил из нее, а потом мне не разрешили реагировать, потому что я игрок, – это возмутительно. Этот человек поступил омерзительно, поставил под угрозу мое здоровье и здоровье моей семьи», – написал Томпсон в своем твиттере.

«Это было отвратительно, в жизни нет места таким вещам. Я думаю, что судья полностью потерял контроль над ситуацией. Если кто-то помочится в мою бутылку, а я из нее выпью, я ее брошу. Удалять игрока за то, что он выбросил бутылку, – позорище», – заявил тренер «Уоррингтон Таун» Марк Бизли.

Позже «Гайзли» выпустил заявление, в котором осудил действия болельщиков.

«Мы сожалеем о действиях соответствующего лица (лиц), и будем работать вместе с и полицией, чтобы установить их личность.

Если виновников удастся идентифицировать, они получат пожизненный запрет на посещение матчей нашей команды», – говорится в заявлении клуба.