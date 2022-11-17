«Ливерпуль» и «Ювентус» следят за ситуацией с Маунтом. Его переговоры с «Челси» о новом контракте застопорились

«Челси» и о не могут договориться о новом контракте.

Переговоры идут с лета, и с тех пор стороны не добились прогресса. Ожидается, что стороны вернутся к обсуждению этого вопроса не раньше января. Действующее соглашение хавбека с лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

За ситуацией следят и – они изучают возможность подписания игрока. Владельцы сохраняют оптимизм в отношении переговоров с Мэйсоном. Они не намерены терять игрока.

Однако продление контракта Маунта с «Челси» не гарантировано. Полузащитник является одним из самых низкооплачиваемых игроков клуба и хочет, чтобы новое соглашение отражало его значимость в команде. Первые предложения лондонцев не оправдали ожиданий игрока.

В 14 матчах текущего сезона АПЛ Маунт забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.