Вальверде о прозвище: «Теперь я «Сокол», мне нравится. Правда, дома по-прежнему хотят называть меня «Пташкой»
Федерико Вальверде рассказал о своем новом прозвище.
«Теперь все называют меня «El Halcón» («сокол» – прим. Sports.ru). Мне это нравится, и это самое главное.
Это меня очень развеселило, правда, дома некоторые все еще сердятся на меня, потому что по-прежнему хотят называть меня «El Pajarito» («пташка» – прим. Sports.ru), но теперь я сокол», – сказал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая.
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