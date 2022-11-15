Вальверде о прозвище: «Теперь я «Сокол», мне нравится. Правда, дома по-прежнему хотят называть меня «Пташкой»

рассказал о своем новом прозвище.

«Теперь все называют меня «El Halcón» («сокол» – прим. Sports.ru). Мне это нравится, и это самое главное.

Это меня очень развеселило, правда, дома некоторые все еще сердятся на меня, потому что по-прежнему хотят называть меня «El Pajarito» («пташка» – прим. Sports.ru), но теперь я сокол», – сказал полузащитник мадридского и сборной .