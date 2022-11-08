Руководитель отдела развития «Сочи» о зрителях: «Мы конкурируем не с ХК «Сочи» и автодромом, а с шоу Авербуха, караоке, шашлычком на пляже под Стаса Михайлова»

Руководитель отдела развития «Сочи» Александр Ким рассказал о сочинских болельщиках.

«В Сочи болельщик такой же, как и везде. Но в городе давно не было профессионального клуба столь высокого уровня. Когда мы открыли академию, увидели, с каким удовольствием родители и друзья детей приходят к нам на стадион. Уверен, что, если убрать обстоятельства и дать нам время, народ полюбит эту команду.

Второй момент – немного рушится логистика: город довольно-таки длинный, а стадион находится даже не в Сочи, а в федеральной территории «Сириус», поэтому добираться туда в среднем час-полтора. В Питере я добирался так на работу каждый день, но для курортного городка это непривычно.

Третий момент – пресыщение. Мы конкурируем не с хоккейным клубом «Сочи» и автодромом, а с шоу Ильи Авербуха, караоке, шашлычком на пляже под Стаса Михайлова, киберспортом дома перед экраном, с онлайн-кинотеатрами вроде Netflix. Вот у нас в 18:00 матч с «Уралом», и вариантов, как провести день, очень много.

Бонусный фактор заключается в том, что часть аудитории – туристы. И мы активно работаем с ними, зовем на стадион через гостиницы, аэропорт», – сказал Ким.