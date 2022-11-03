«Шалимов на три головы выше Аршавина и Мостового как игрок. Он мог претендовать на «Золотой мяч». Итальянский журналист об экс-игроке «Интера»
Итальянский журналист назвал лучшего российского футболиста, когда-либо игравшего в Европе.
«На мой взгляд, самый сильный россиянин, который запомнился в Европе и Серии А, – это Игорь Шалимов.
В 90-х он играл в «Фодже», «Наполи» и «Интере», и, если бы не звезды в «Милане», то этот футболист мог претендовать и на «Золотой мяч».
Аршавин и Мостовой? В бытность игроком Шалимов на три головы был выше этих обоих.
Что касается самого известного русского футболиста в мире, то хотелось бы вернуться в прошлое и посмотреть за игрой Льва Яшина. Безусловно, это лучший, великий и гениальный российский вратарь в истории мирового футбола», – заявил журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини.
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