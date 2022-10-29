«Локо» пропустил 30 голов в 15 матчах Мир РПЛ. Больше пропущенных только у «Химок» и «Оренбурга»

«Локомотив» пропустил 30 голов в 15 матчах Мир .

30-м стал гол, пропущенный от (0:1, первый тайм) в 15-м туре. Больше пропущенных мячей в РПЛ только у «Химок» (34) и (тоже 34). Лишь в двух матчах в этом сезоне чемпионата не пропустил.

Большую часть сезона основным вратарем был Даниил Худяков, но после ухода Йозефа Циннбауэра в основу вернулся , который выходит в старте уже три игры подряд.