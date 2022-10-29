«Локо» пропустил 30 голов в 15 матчах Мир РПЛ. Больше пропущенных только у «Химок» и «Оренбурга»
«Локомотив» пропустил 30 голов в 15 матчах Мир РПЛ.
30-м стал гол, пропущенный от ЦСКА (0:1, первый тайм) в 15-м туре. Больше пропущенных мячей в РПЛ только у «Химок» (34) и «Оренбурга» (тоже 34). Лишь в двух матчах в этом сезоне чемпионата «Локо» не пропустил.
Большую часть сезона основным вратарем был Даниил Худяков, но после ухода Йозефа Циннбауэра в основу вернулся Гильерме, который выходит в старте уже три игры подряд.
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