«Без господдержки наш футбол обречен, скорее всего». Корнеев о финансировании клубов

Игорь Корнеев считает, что российский футбол будет обречен без госфинансирования.

– Санкции и международная изоляция – не повод пересмотреть статьи расходов российских клубов и прежде всего зарплатный фонд?

– Звучит неплохо, но как это сделать, с чего начать? У каждого клуба свой бюджет, свои возможности, подписанные вдолгую контракты с игроками. Думаю, за один год это перевернуть невозможно.

– «Краснодар» и «Ростов» ужались – и все равно идут в пятерке, на медали претендуют.

– Это говорит о проделанной работе и о базе игроков, которая была сформирована ранее. Эти два клуба имеют правильную стратегию и прекрасно работают в России.

– Госкорпорации под гнетом санкций не откажутся от непрофильных активов в виде клубов?

– Футбол – это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут. Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречен. В лучшем случае его существование окажется под большим вопросом, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».