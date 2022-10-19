Тен Хаг о своей работе в «МЮ»: «Я никогда не бываю удовлетворен. Я знаю, что «хорошо» – это недостаточно хорошо, мы должны быть лучше»

Эрик тен Хаг высказался о своей работе в «Манчестер Юнайтед».

– Очевидно, что при переходе в «Манчестер Юнайтед» вы взялись за огромную работу, вы провели 12-13-14 матчей, и я знаю, что вы всегда будете хотеть большего, вы перфекционист. Но довольны ли вы ты тем, на каком уровне находится команда в начале вашей работы?

– Я человек, который никогда не бывает удовлетворен. Я счастлив находиться здесь, но я не удовлетворен положением команды, но я также знаю, что немного забегаю вперед.

Я знаю, что «хорошо» – это недостаточно хорошо, мы должны быть лучше, и я вижу много аспектов, которые мы можем улучшить.

Но я вижу и улучшения, поэтому думаю, что, продолжив этот процесс, мы будем совершенствоваться дальше, и результаты будут еще лучше, – сказал главный тренер