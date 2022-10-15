Хески о Мбаппе в «Ливерпуле»: «Если он только продлил контракт и уже поднимает шумиху, чтобы уйти, почему он не повторит это в новом клубе?»

раскритиковал за поведение в «ПСЖ».

Бывший футболист объяснил, почему клубу не стоит подписывать француза.

«Всем было бы трудно отказаться от такого игрока. Но если ты только что подписал новый контракт и уже поднимаешь шумиху, чтобы уйти, почему ты не повторишь это, если что-то снова пойдет не так в новом клубе? Что это говорит о тебе, если ты только что заключил новое соглашение, но теперь хочешь уйти?

Как тренер ты спрашиваешь себя: «Хочу ли я принести это все в клуб?» В больших клубах всегда будут звезды, но в клубе все должны быть на одной волне. Я не верю, что захочет относиться к одному игроку иначе, чем к любому другому в его команде.

Мбаппе – классный футболист, и он был бы в стартовом составе любого клуба, но тогда у вас будут все эти истории, которые есть вокруг него», – сказал бывший форвард сборной Англии.

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Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?