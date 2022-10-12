«У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой». Дель Пьеро о 0:2 от «Маккаби»

Теги Ювентус Алессандро Дель Пьеро Лига чемпионов УЕФА Маккаби Хайфа Футбол

Алессандро Дель Пьеро оценил поражение «Ювентуса» от «Маккаби» из Хайфы (0:2) в Лиге чемпионов.

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства.

Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», – сказал экс-форвард «Ювентуса».

Крах «Юве»: 0:2 против «Маккаби» и почти без шансов на плей-офф ЛЧ. Но Аллегри остается

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные