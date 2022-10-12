«У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой». Дель Пьеро о 0:2 от «Маккаби»

оценил поражение «Ювентуса» от «Маккаби» из Хайфы (0:2) в чемпионов.

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства.

Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», – сказал экс-форвард .

Крах «Юве»: 0:2 против «Маккаби» и почти без шансов на плей-офф ЛЧ. Но Аллегри остается