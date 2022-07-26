Суарес подтвердил переход в уругвайский «Насьональ». Он начинал карьеру в этом клубе

объявил о переходе в уругвайский «Насьональ Монтевидео».

35-летний футболист опубликовал видеообращение, в котором сообщил о достижении предварительной договоренности с клубом.

«Насьональ» в социальной сети репостнул обращение игрока, подтвердив предстоящий переход.

Таким образом, Суарес возвращается в команду, в которой провел свой дебютный сезон (2005/06) на профессиональном уровне.

После этого уругваец выступал в европейских клубах – «Гронинген», , , и .