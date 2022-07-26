Суарес подтвердил переход в уругвайский «Насьональ». Он начинал карьеру в этом клубе

Луис Суарес объявил о переходе в уругвайский «Насьональ Монтевидео».
35-летний футболист опубликовал видеообращение, в котором сообщил о достижении предварительной договоренности с клубом.
«Насьональ» в социальной сети репостнул обращение игрока, подтвердив предстоящий переход.
Таким образом, Суарес возвращается в команду, в которой провел свой дебютный сезон (2005/06) на профессиональном уровне.
После этого уругваец выступал в европейских клубах – «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико».