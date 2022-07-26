Суарес подтвердил переход в уругвайский «Насьональ». Он начинал карьеру в этом клубе

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Луис Суарес объявил о переходе в уругвайский «Насьональ Монтевидео».

35-летний футболист опубликовал видеообращение, в котором сообщил о достижении предварительной договоренности с клубом.

«Насьональ» в социальной сети репостнул обращение игрока, подтвердив предстоящий переход. 

Таким образом, Суарес возвращается в команду, в которой провел свой дебютный сезон (2005/06) на профессиональном уровне.

После этого уругваец выступал в европейских клубах – «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико».

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