В АПЛ могут создать команду звезд, чтобы она играла со звездами других лиг

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига Тодд Боули Футбол

В АПЛ могут создать команду звезд.

Команду могут создать, чтобы она играла со звездами других лиг – например, Ла Лиги и Бундеслиги. Эти матчи могут проводиться по всему миру как средство для увеличения глобальной аудитории.

Идею проводить Матч звезд в АПЛ между Севером и Югом выдвигал совладелец «Челси» Тодд Боули. По информации The Times, предложение Боули – один из вариантов, который обсуждали руководители клубов.

Отмечается, что более популярным и вероятным вариантом стало создание команды звезд Премьер-лиги, которая могла бы встречаться с командами  Бундеслиги, Ла Лиги или других соперников.

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