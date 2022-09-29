В АПЛ могут создать команду звезд, чтобы она играла со звездами других лиг

В могут создать команду звезд.

Команду могут создать, чтобы она играла со звездами других лиг – например, Ла Лиги и Бундеслиги. Эти матчи могут проводиться по всему миру как средство для увеличения глобальной аудитории.

Идею проводить Матч звезд в АПЛ между Севером и Югом выдвигал совладелец . По информации The Times, предложение Боули – один из вариантов, который обсуждали руководители клубов.

Отмечается, что более популярным и вероятным вариантом стало создание команды звезд Премьер-лиги, которая могла бы встречаться с командами Бундеслиги, или других соперников.