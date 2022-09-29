В АПЛ могут создать команду звезд, чтобы она играла со звездами других лиг

В АПЛ могут создать команду звезд.
Команду могут создать, чтобы она играла со звездами других лиг – например, Ла Лиги и Бундеслиги. Эти матчи могут проводиться по всему миру как средство для увеличения глобальной аудитории.
Идею проводить Матч звезд в АПЛ между Севером и Югом выдвигал совладелец «Челси» Тодд Боули. По информации The Times, предложение Боули – один из вариантов, который обсуждали руководители клубов.
Отмечается, что более популярным и вероятным вариантом стало создание команды звезд Премьер-лиги, которая могла бы встречаться с командами Бундеслиги, Ла Лиги или других соперников.