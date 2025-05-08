«Интер» заработал 14,7 млн евро на билетах за матч с «Барсой» – это рекорд Италии. Прежний был в дерби с «Миланом» – 12,5 млн

«Интер» заработал рекордные для Италии 14,7 млн евро на билетах матча с «Барсой».

«Интер» во вторник дома победил «Барселону» (4:3) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (7:6 по сумме двух игр) и за трофей сразится с «ПСЖ» 31 мая в Мюнхене.

75 504 зрителя присутствовали на стадионе «Сан-Сиро » (из них 4 253 – на гостевом секторе). Они в сумме принесли доход в размере 14,7 млн ​​евро. Это самая большая сумма, когда-либо собранная за матч, проводившийся в Италии.

Прежний рекорд был установлен в 2023 году в миланском дерби, когда «Интер» обыграл «Милан» (1:0, по сумме двух матчей – 3:0) в ответном полуфинале. Тогда от продажи билетов «нерадзурри» получили 12,5 млн евро.

Отметим, что в топ-10 самых кассовых матчей в истории Италии входят лишь игры с участием «Интера » и «Милана » на «Сан-Сиро» в рамках ЛЧ.