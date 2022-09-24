Фигуристка Самодурова выложила фото, на котором ее целует 18-летний форвард молодежки «Зенита» Козлов

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Фигуристка Софья Самодурова выложила фото с футболистом системы «Зенита». 

Девушка опубликовала в сториз социальной сети фото, на котором 18-летний нападающий молодежной команды «Зенита» Игорь Козлов целует ее в лоб.

Самодурова – чемпионка Европы в женском одиночном катании 2019 года.

В мае 2022 года 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры и вошла в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию.

Козлов в текущем сезоне провел за молодежку «Зенита» 10 матчей и забил 4 гола.

Фото: инстаграм Софьи Самодуровой

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