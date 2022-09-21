Игрок «Крыльев» Коваленко об истории из детства: «С пацанами сняли батареи в подъезде и отвезли на металлолом. Получили 116 рублей, купили сухариков»

ответил на вопрос о самой безумной истории из своего детства.

«Наверное, самая безумная история – когда мы с пацанами зашли в подъезд, увидели батареи и решили их продать.

Мы их сняли и на тележке отвезли на металлолом. Мои первые заработанные деньги. Как сейчас помню, получили 116 рублей, купили на них сухариков себе. Лет 8 или 9 мне было.

Уроки иногда с братом прогуливал. За это нам прилетало часто. Дома с ним часто в футбол играли, хотя родители запрещали.

Разбили все, что могли: светильник, люстру, даже диван один раз сломали», – сказал полузащитник .