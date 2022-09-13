Юран заявил, что вел переговоры с Каттани о назначении в «Спартак» до прихода Абаскаля: «У меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Лука Каттани Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Юран заявил, что вел переговоры о назначении в «Спартак» до прихода Гильермо Абаскаля.

– Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца. Но не срослось. Каттани принял свое решение.

– Готовы будете возглавить «Спартак», если там вдруг расстанутся с тренером до конца сезона, как это часто уже происходило?

– Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной. Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое ромбик.

А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду, – сказал бывший тренер «Химок».

После девяти туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков.

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