«Локомотив» уволил Комппера, Рублев вышел в 1/4 финала US Open, а Надаль вылетел, тройной пенальти «Ростова», «Барса» и «Реал» следят за Захаряном и другие новости утра

1. «Локомотив» отправил в отставку тренера Марвина Комппера, который готовил команду к матчам. Пишут, что вместо него железнодорожники могут назначить Игоря Осинькина из «Крыльев Советов» или Сергея Юрана, но есть и версия, что клуб сделает ставку на Йозефа Циннбауэра. Кроме того, к увольнению близок спортивный директор «Локо» Томас Цорн, вместо которого может прийти легендарный экс-защитник команды Борис Ротенберг-младший.

2. «Ростов» обыграл «Торпедо» (1:0) в последнем матче тура Мир РПЛ благодаря голу Осипенко с пенальти на 99-й минуте. Дончане били этот пенальти аж три раза: Бабурин взял удары Голенкова и Комличенко, но судья Бобровский дважды заставил перебивать удар из-за выхода вратаря с линии ворот. На третий раз «Ростов» забил.

«Торпедо» из-за произошедшего подаст жалобу на судейство, тренер клуба Савичев назвал ситуацию беспределом и убийством. А Карпин лишь сказал, что три очка не пахнут.

3. US Open. Рублев второй раз в сезоне и шестой раз в карьере вышел в 1/4 финала «Шлема», обыграв Норри. Андрей сыграет с Фрэнсисом Тиафу, выбившим Рафаэля Надаля.

У женщин Арина Соболенко обыграла Даниэль Коллинс в 1/8 финала, Виктория Азаренко уступила Каролине Плишковой. Также в 1/4 вышли Швентек и Пегула.

4. В КХЛ ЦСКА пропустил 5 шайб от «Ак Барса», минское «Динамо» забило 6 голов «Авангарду», СКА победил «Барыс». Остальные результаты – здесь.

5. «Барселона» и «Реал» следят за Арсеном Захаряном, пишет Diario Sport. «Челси» все еще главный претендент на хавбека «Динамо».

6. Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов получил 5 лет условно за покупку военного билета.

7. Евробаскет-2022. 25 очков Михайлюка помогли Украине обыграть Италию и выйти в плей-офф, Сербия разгромила Финляндию и другие результаты.

8. «Газпром» может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус. Об этом заявил Алексей Миллер.

9. В Серии А «Аталанта» победила «Монцу» (2:0), «Торино» обыграл «Лечче» (1:0), «Салернитана» и «Эмполи» сыграли вничью (2:2). «Аталанта» впервые единолично лидирует в Серии А после 5-го тура, у команды Гасперини 4 победы и ничья.

10. Матиаса Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за решения остаться в России и перейти в «Динамо».

11. «Челси» и Рис Джеймс продлили контракт до 2027 года. Английский защитник станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «синих».

12. «Лукойл» определился с кандидатурой нового руководителя «Спартака». Руководить клубом будет вице-президент компании Матыцын, Мележиков сохранит пост гендиректора.

13. Cемья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 3,75 млрд фунтов. Один из претендентов на клуб – суверенный инвестиционный фонд из Дубая.

14. Винисиус получил испанское гражданство. В заявке «Реала» освободилось место для легионера не из Евросоюза.

15. Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова решила развестись с саблистом Константином Лохановым., который переехал в США. Отец девушки, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заявил: «Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить участь испуганных любителей малинового фраппе».

16. Белорусский нападающий Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.

17. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин скончался на 85-м году жизни.

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Ротенберг о СКА: «Играем как «Ливерпуль» или «Юве» – агрессивно, в давление на всех участках поля. «Зенит» тоже старается так играть»