Забияко о разводе с мужем: «Даже если бы была гетеро, я бы развелась. Много причин, но домострой, патриархат – это не для меня»

Фигуристка Наталья Забияко рассказала о причинах развода с мужем.

Сейчас Забияко состоит в отношениях с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

– Даже если бы я была гетеро, я бы в итоге развелась. Много причин, но домострой, патриархат полнейший – это не для меня. Я должна была поддерживать его, посылать всю свою энергию в семейное будущее.

Как раз тот момент я завершила карьеру, в 2020-м, и хотела кататься в шоу, продолжать то, чем я всю жизнь занималась. Но это было запрещено. И каждые шоу, в котором я участвовала, было со скандалом. Моя главная задача была – поддерживать и все. Хотя доход был по сути весь мой.

– Он запрещал тебе участвовать в шоу?

– Типа: твое время звездности прошло, молодец, теперь мое время и ты должна меня возносить. При этом он вообще не зарабатывал. Вот вообще. А то, что я заработала за карьеру, не резиновое.

– А ты ему говорила: на что мы будем жить?

– Я говорила. Отвечал: подожди, главное – посылай энергию, вот это все. Действительно было очень много скандалов по этому поводу.

– Для него было шоком, что ты променяла его на девушку, а не на мужчину?

– Думаю, в какой-то степени да, – рассказала Забияко в интервью на ютуб-канале Ксении Собчак.

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