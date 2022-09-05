Президент «ПСЖ»: «У некоторых клубов долг 1,8 млрд евро, это опасно для футбола. Слава Богу, у нас их нет»

Президент высказался о финансовом положении клубов в европейском футболе.

«У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это нездоровая ситуация. Слава Богу, у нас нет долгов, это результат нашей деятельности.

Конечно, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, но нам нечего скрывать. У других клубов большие долги. И это риск, опасность для футбола.

Некоторые президенты занимали свои должности много лет и ушли, оставив долги своим преемникам. И это происходило в течение многих лет. Я считаю, что это опасно для футбола.

Мы должны быть осторожны и беспокоиться об этом, потому что это большая опасность, которая может разрушить футбол. Нам нужны правила, которые защитят клубы, которые защитят футбол в Европе от катастрофы, вызванной этими долгами», – сказал на конференции Football Talks.