Лисандро – лучший игрок «МЮ» в августе. У него рекордные 84% голосов

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Защитник Лисандро Мартинес признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе.

За приз лучшему игроку месяца аргентинец боролся с Рафаэлем Вараном и Тиреллом Маласиа, однако победил в голосовании с огромным отрывом. Лисандро выбрали 84% болельщиков, участвовавших в голосовании. Это рекордный результат в голосовании за лучшего игрока месяца в «МЮ».

Маласиа получил 10% голосов, Варан – 6%.

Впервые с марта 2021 года защитник получил награду лучшему игроку месяца в «Юнайтед». Тогда приз достался Люку Шоу.

Напомним, что Мартинес перешел в «МЮ» в конце июля. За него клуб заплатил «Аяксу» 57+10 млн евро.

Лисандро выиграл 83% верховых дуэлей в «МЮ». Он самый низкий центральный защитник АПЛ

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