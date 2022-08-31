Мбаппе может подать в суд на журналиста RMC Sport за клевету. Об этом сообщила мать Килиана

Нападающий «ПСЖ» намерен подать в суд на журналиста RMC Sport из-за клеветы.

Об этом сообщила мать футболиста Файза Ламари в твиттере.

Во вторник вечером журналист Даниэле Риоло в эфире RMC Sport заявил: «У нас есть пример игрока, о котором годами говорили, что его окружают идеальные люди. Это Килиан Мбаппе.

Сегодня я не буду делиться какими-то откровениями и говорить в сослагательном наклонении, но ему нужно быть осторожнее. Вещи, которые начинают циркулировать вокруг него, не очень понятны. Мбаппе не должен терять контроль над своим окружением.

Это вундеркинд французского футбола, который прекрасно со всем справляется, но в последнее время он совершил два или три глупых поступка. Ему нужно быть осторожнее, потому что вокруг него происходят не очень хорошие вещи».

Эта цитата была опубликована в аккаунте RMC Sport в твиттере, но затем ее быстро удалили. Один из пользователей соцсети успел сделать скриншот этой публикации, а после того, как она пропала, написал о цензуре на RMC Sport.

В комментарии к ней пришла мать Мбаппе, которая написала: «Они правильно сделали, что удалили этот пост, потому что мы изучаем возможность обращения в суд в связи с клеветой на этих журналистов и на вашего информатора, который является не кем иным, как бывшим другом Килиана. Вы начинаете заходить слишком далеко.

Его зовут Сабри. И это правда, что Килиан и его окружение отстранили этого человека от себя. Он знает, почему. Это могло бы стать отличным примером, если речь идет об окружении. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь писать [о Килиане], но сообщайте факты и правду. Спасибо».

После этих твитов газета L’Équipe связалась с Ламари, и мать футболиста сообщила, что идея об обращении в суд принадлежит самому Килиану. Сейчас юристы нападающего работают над этим вопросом.

Как сообщается, форвард перестал общаться с одним из друзей в прошлом году, так как он публиковал информацию о личной жизни Мбаппе в соцсетях с помощью большого количества аккаунтов.