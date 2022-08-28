Карпин о ЦСКА: «У них на замену выходят Гайч, Здьелар, у «Ростова» – Мельников, Нтумба. Есть разница? Не проиграли и отыграли на ноль – нормально»

ответил на вопросы после матча с ЦСКА (0:0) в Мир .

– Какие эмоции после матча?

– Двоякие. Трудный матч, но не из‑за погодных условий – был сложный соперник. Так бывает, была тактическая дуэль. Думаю, ничья – справедливый результат, хотя у нас было больше моментов в конце встречи.

В концовке у нас осталось больше сил, поэтому двоякие чувства. Ребята – молодцы! Выполнили все, что мы готовили. Понятно, что всегда можно делать что‑то лучше. Еще одну игру не проиграли и отыграли на ноль – нормально.

– То, что команда сыграла на ноль, это для вас большой позитив? Особенно после прошлых матчей.

– Нет. Не могу сказать, что раньше мы играли плохо в обороне. Из тех голов, что мы пропускали, три или четыре были пенальти, которые можно назвать «телевизионными».

В локоть ударяются, в голову нашему игроку – ставят пенальти и говорят, что теперь такие пенальти надо ставить. Такие правила, окей. Прыгать с руками вниз? Я не знаю, кто так может.

– Насколько довольны дуэтом Даниил Уткин – ? ЦСКА с ними справлялся.

– Естественно, они не будут забивать в каждой игре со стандартов. Работали хорошо.

– Разговоры с Полозом – это было недовольство?

– Нет, абсолютно довольны сегодняшней игрой всех наших нападающих. Был подсказ по поводу того, как располагаться и что делать в атаке.

– Удовлетворение, пусть и не полное, но по игре есть?

– Да, неполноценное. Давайте так говорить. Мы с кем играли сегодня? С претендентами на чемпионство. На замену у них выходят Гайч и Здьелар, ну или не знаю, кто там… За сколько они куплены?

У нас выходят Мельников, Нтумба, Голенков, Прохин… Молодые русские ребята, которые практически никому неизвестны. Есть разница? Да и в составе у не самые плохие футболисты, – сказал главный тренер .