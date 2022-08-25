Клубы Крыма могут принять в ФНЛ, все корзины ЛЧ, КХЛ продлила контракт с «Матч ТВ», создана Лига Содружества, чемпион Мир РПЛ получит 815,4 млн рублей и другие новости

1. Клубы Крыма могут включить в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования. Решение примет РФС после обсуждения с Минспортом и изучения отчетов рабочей группы, которая проведен аудит экосистемы клубов полуострова. УЕФА по-прежнему против, а депутат Роман Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет.

2. Сформированы все 4 корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 25 августа. ПСВ ван Нистелроя и «Буде-Глимт» Никиты Хайкина не прошли квалификацию и сыграют в Лиге Европы.

3. КХЛ и «Матч ТВ» на три года продлили контракт на трансляцию матчей.

4. Принято решение о создании Лиги Содружества, куда войдут команды Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Первый турнир хотят провести с марта по ноябрь 2023 года, планируется, что там сыграют минимум 13 команд.

5. Чемпион Мир РПЛ получит 815,4 млн рублей – почти в 5 раз больше, чем в прошлом сезоне.

6. Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Кубка из-за Fan ID. А вот болельщики «Локо» будут ходить на кубковые матчи. Игры РПЛ они бойкотируют.

7. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 3-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Астон Виллой» Джеррарда, «Ливерпуль» встретится с «Дерби».

8. Участие сборной России в Кубке мира-2024 остается под вопросом, сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

9. «ПСЖ» оштрафуют на 10 млн евро за нарушение ФФП. «Ювентус» выплатит 3 млн, «Милан» – 2 млн.

10. «Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в благотворительном матче – 3:3. Марез забил с пенальти на 98-й.

11. Виталий Мешков обслужит матч ЦСКА с «Ростовом» и другие назначения судей на 7-й тур Мир РПЛ.

12. Трансферные новости. «Спартак» договорился с Ганаго, но для форварда «Ланса» этот вариант не приоритетный. Москвичи могут подписать экс-форварда «Монако» Бальде свободным агентом, его зарплата составит 1,5 млн евро в год. Также красно-белые заморозили продление контракта с Селиховым и трансферы Горшкова и Ежова. «Локомотив» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном. У «Динамо» возникли сложности с оплатой трансфера Монтеса, переход Карцева сорвался по этой же причине.

«Ньюкасл» за 70+5 млн евро покупает форварда Исака – это рекордная продажа «Реал Сосьедад. «МЮ» надеется согласовать трансфер Антони из «Аякса» за 94 млн евро до конца недели. «Барселона» и «Лечче» согласовали аренду Умтити, медосмотр в Италии – на этой неделе. Больше новостей – по трансферному тегу.

13. Тайсон Фьюри в полном порядке: он хочет 500 млн долларов за бой с Александром Усиком.

14. Международная федерация лыжных видов (FIS) рассматривает возможность создания общего сервиса на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

15. «Барселона» показала 3-ю форму – светло-серую с красно-синим крестом на футболке.

16. Стоимость упавшего видеокуба на арене «Локомотива» – около 80 млн рублей.

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