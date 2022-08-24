переходит в за рекордные 70 млн евро.

Как отмечает El Diario Vasco, английский клуб сделал предложение, от которого не смог отказаться.

Сумма может вырасти до 75 миллионов за счет бонусов. Также «Сосьедад» получит 10 процентов от суммы следующей продажи шведа.

Продажа 22-летнего Исака – рекордная для клуба из Сан-Себастьяна. Летом 2019 года нападающий был куплен у «Боруссии» примерно за 6-10 миллионов евро.

Статистику выступлений форварда, забившего 6 голов в 32 матчах прошлого сезона Ла Лиги, вы можете найти здесь.