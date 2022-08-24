Все матчи сборной Туниса на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Туниса едет на Чемпионат мира в шестой раз, и во всех предыдущих пяти случаях она заканчивала свои выступления на групповом этапе. В африканской отборочной группе Орлы Карфагена не испытали проблем, и затем в стыковых матчах взяли верх над командой Мали. В Катаре Тунису предстоит сыграть в группе D со сборными Австралии, Франции и Дании.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 16:00. Дания — Тунис, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 13:00. Тунис — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 18:00. Тунис — Франция, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Мировое футбольное первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Туниса, скорее всего, вновь проявит стабильность и не выйдет из группы. Взять очки в матчах со сборными Дании и Франции будет практически невозможно. Время начала матчей указано московское.