«Кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию. У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки». «Торпедо» об уходе Маслова и назначении Геркуса

В «Торпедо» прокомментировали информацию о смене президента клуба.

Ранее появилась информация о том, что Денис Маслов покинет свою должность, а сменить его может .

«Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу «Торпедо». Сначала было об уходе главного тренера , теперь – президента .

У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки. Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», – сообщил один из членов директоров .