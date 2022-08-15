«Кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию. У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки». «Торпедо» об уходе Маслова и назначении Геркуса

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Торпедо Денис Маслов Илья Геркус Спорт-Экспресс Футбол

В «Торпедо» прокомментировали информацию о смене президента клуба. 

Ранее появилась информация о том, что Денис Маслов покинет свою должность, а сменить его может Илья Геркус

«Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу «Торпедо». Сначала было об уходе главного тренера Александра Бородюка, теперь – президента Дениса Маслова.

У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки. Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», – сообщил один из членов директоров «Торпедо».

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