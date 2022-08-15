«Кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию. У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки». «Торпедо» об уходе Маслова и назначении Геркуса

В «Торпедо» прокомментировали информацию о смене президента клуба.
Ранее появилась информация о том, что Денис Маслов покинет свою должность, а сменить его может Илья Геркус.
«Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу «Торпедо». Сначала было об уходе главного тренера Александра Бородюка, теперь – президента Дениса Маслова.
У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки. Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», – сообщил один из членов директоров «Торпедо».