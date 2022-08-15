Гаранин о 2-м месте «Сочи» в прошлом сезоне: «Либо тебя это задавит, либо подстегнет, чтобы повторить результат»

Старший тренер «Сочи» высказался о том, давит ли на клуб результат прошлого сезона.

После 5 туров текущего чемпионата южане занимают в Мир 5-е место.

— На вас оказывают давление результаты прошлого сезона с Федотовым?

— Безусловно, мы все живые люди. Когда это слышишь, понимаешь, что пришел в клуб, который завоевал серебряные медали. Есть два варианта: тебя это либо задавит, либо подстегнет, чтобы повторить этот результат.

— После первого тура вы сказали, что вам нужно доказать неслучайность серебряных медалей, повторить успех. Вы считаете это реальным в этом году?

— У нас собраны очень сильные футболисты. Второе место в чемпионате не бывает случайным. Это невозможно. Можно выиграть случайно одну или две игры. На длинной дистанции так не работает. В Кубке иногда бывают случайности, в лиге — нет!

Второе место в РПЛ — показатель класса команды, огромного труда и работы многих людей: игроков, тренерского штаба, руководства. Сейчас действительно очень грустно. Мы сможем только в конце сезона сказать, насколько я был неправ, говоря о том, что мы должны повторить успехи прошлого сезона. Я очень надеюсь, что все получится, – сказал .