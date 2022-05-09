Бразилия и Аргентина переиграют сорванный матч отбора на ЧМ. Апелляционный комитет ФИФА подтвердил

Сборные Аргентины и все же переиграют матч, прерванный 5 сентября 2021 года.

Апелляционный комитет рассмотрел заявления, поданные Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и Ассоциацией футбола Аргентины (AFA), и подтвердил решение дисциплинарного комитета Международной федерации футбола о повторном проведении игры.

Также оставлен в силе штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков (47,6 тысячи евро), наложенный на обе организации.

При этом были уменьшены два других штрафа. CBF должна будет выплатить 250 тысяч франков (238,3 тысячи евро) за нарушения, касающиеся порядка и безопасности, а AFA – 100 тысяч (95,3 тысячи евро) за невыполнение обязательств по подготовке к матчу.

Напомним, матч между сборными Бразилии и Аргентины в квалификации был остановлен на 4-й минуте, так как, по мнению бразильских властей, 4 игрока сборной Аргентины (Буэндия, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями. С тех пор обе команды успели добиться права выступить на турнире в Катаре.

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