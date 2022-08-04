Группа Германии на ЧМ-2022: соперники в составе группы E

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира по футболу 2022, в котором примет участие четырехкратный победитель мировых первенств — сборная Германии. Команда сыграет в составе группы Е.

Соперники сборной Германии в группе Е

Наиболее сложным соперником представляется команда из Европы — сборная Испании. Япония традиционно уверенно прошла отбор в Азии, а Коста-Рика отобралась на чемпионат, победив в стыковом межконтинентальном матче сборную Новой Зеландии.

Расписание матчей сборной Германии

23 ноября, Эр-Райян. Германия — Япония, стадион «Халифа Интернешнл», начало в 16:00;

27 ноября, Эль-Хаур. Испания — Германия, стадион «Эль-Бейт», начало в 22:00;

1 декабря, Эль-Хаур. Коста-Рика — Германия, стадион «Эль-Бейт», начало в 22:00.

Путь сборной Германии на Чемпионат мира 2022

Команда Германии выступала в европейской отборочной группе J, где ее соперниками были сборные Румынии, Северной Македонии, Армении, Исландии и Лихтенштейна. Отборочная группа была не самой сложной, тем более бундестим обычно уверенно отбирается на мировые и европейские первенства. Так оказалось и на этот раз. Лишь однажды футболисты заставили поволноваться своих болельщиков, когда неожиданно уступили на своем поле сборной Северной Македонии 1 : 2, но взяли реванш в гостях 4 : 0. В оставшихся матчах было одержано девять побед, в том числе 9 : 0 над Лихтенштейном, и за несколько туров до конца отбора Германия обеспечила себе первое место в группе.