Никита Чернов о 2-м месте «Спартака»: «Приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, продолжим в том же духе»

оценил старт «Спартака» в сезоне.

После 3 туров Мир красно-белые занимают в таблице 2-е место.

— Можно назвать успехом такой старт «Спартака»? После 0:4 от «Зенита» в Суперкубке, казалось, что у вас будут проблемы, а в итоге после трех туров набрали 7 очков и делите первое место с тем же «Зенитом» и ЦСКА.

— Думаю, все равно какие-то оценки давать рано. Надо хотя бы игр 10 сыграть, чтобы о чем-то говорить. Но всегда приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, что продолжим в том же духе.

— Верите, что «Спартак» может вклиниться в борьбу за самые высокие места, что сможет навязать борьбу «Зениту» вверху таблицы?

— Повторюсь, пока еще рано об этом говорить. У «Зенита», вот, например, «Химки» очки отбирали. Это говорит о том, что на каждую игру надо настраиваться по-разному. Изучать соперника, играть на его слабых сторонах, не позволять ему доминировать.

— Чувствуете, что «Спартак» прогрессирует? Начинали с разгрома в Питере, в первом туре в Грозном спасли игру с «Ахматом» (1:1) при не самом качественном футболе, зато дальше разошлись двумя разгромами.

— В Грозном, прежде всего, мы проявили характер, показали, что он у нас есть. Это очень важно, так как именно это дало нам толчок в следующих играх, которые мы провели уже лучше и по качеству показанного футбола, и по итоговому результату, – сказал защитник .