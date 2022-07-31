Точилин 2:1 с «Ахматом»: «Боевая, мужская игра со стыками. Важная победа «Сочи»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (2:1).

«Боевая игра получилась. Было много эмоций. Рад, что в непростой игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками». О Мелкадзе в основе и Жоаозиньо в запасе

«Выбор стартового состава исходит от концепции игры соперника и кто как на тренировке себя проявляет». Об одной замене

«Ход игры складывался так, что делать замены ради замен смысла не было. Мы исходили из того, что видели на поле. Считали, что достаточно одной замены для общего успеха», – сказал .