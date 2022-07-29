Экс-глава отдела аналитики «Краснодара» о Гончаренко: «Однажды процитировал Жванецкого – про советскую власть и тещу. Я чуть не лопнул, встретившись взглядами с переводчиком»

Экс-глава отдела аналитики и статистики рассказал, как цитировал Михаила Жванецкого.

– Гончаренко – опытный русскоязычный тренер из тех, с кем я работал. У него самые четкие предматчевые установки и детализированный тренировочный процесс.

Гончаренко – единственный тренер, который прописывал местонахождение своих ассистентов на поле во время занятия.

– Зачем?

– В каждом упражнении Гончаренко прописывал буквы «т». Так обозначались места, где должны были стоять ассистенты. Это очень удобно. У Гончаренко все было понятно заранее, каждый знал свою роль.

Гончаренко готовился к выступлениям перед командой, он умеет подбирать сильные слова.

Например, в одной из первых речей в «Краснодаре» он рассказал про конструкторов из «Формулы-1», которые протирают визоры пилотам во время гонки. В этом примере я нашел мотивацию – на определенный отрезок.

Правда, иногда Михалыч перегибал. Однажды он процитировал Жванецкого – что-то про советскую власть и тещу. Я чуть не лопнул, встретившись взглядами с переводчиком, – сказал Михаил Малявин в интервью Sports.ru.

«Галицкий давно был бы тренером, если бы клуб искал полное соответствие стилю». Интервью о 7 годах в «Краснодаре» после блога на Sports.ru