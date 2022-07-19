Широков о Дзюбе: «После «Зенита» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но придется»

высказался о том, как ищет новый клуб.

– Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет – договорился и останется в России.

Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег. Не думаю, что это уровень по всем параметрам: как спортивным, так и финансовым

– Удивительно ли, что до сих пор не договорился с российским клубом?

– После нахождения в тяжело окунуться в другую денежную реальность, но это придется сделать. Рано или поздно договорится, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Дзюба не летал в Баку, «Карабах» и «Нефтчи» к нему не обращались. Форвард отказал бы азербайджанским клубам («Матч ТВ»)