В Серии А будут играть «золотой матч» при равенстве очков у двух первых команд в таблице

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В Серии А со следующего сезона допустили возможность «золотого матча».

На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте чемпионата.

Так, «золотой матч» будет возможен при условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков.

Формат такой игры не включает в себя дополнительное время. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Нововведение работает только в случае определения чемпиона Италии. Если команды ведут борьбу за еврокубковые места, итоговое распределение при равенстве очков будет проходить по результатам личных встреч.

Кроме того, в чемпионате Италии разрешили на постоянной основе проводить пять замен по ходу матча.

В прошедшем сезоне «Милан» стал чемпионом, опередив «Интер» на два очка.

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