Канделаки о санкциях США против нее: «Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих. Родина – она только здесь»

отреагировала на то, что США ввели против нее санкции.

Сегодня стало известно, что заместитель генерального директора «Газпром-медиа» попала в санкционный список министерства финансов США.

«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел.

Мир изменился и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут.

А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать.

Родина – она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи!» – написала Канделаки.